Anti-IS-Kämpfer dringen erstmals in Altstadt von Al-Rakka ein

Die Stellen seien jeweils rund 25 Meter breit, erklärte das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) in der Nacht zum Dienstag. Das helfe dabei, den Rest der insgesamt zweieinhalb Kilometer langen historischen Stadtmauer zu erhalten.

Am Sonntag hiess es die kurdisch-arabischen SDF-Kämpfer seien "zum ersten Mal in den Süden von Rakka eingedrungen. SDF-Kämpfer waren am 6. Juni ins nordsyrische Al-Rakka einmarschiert. Seitdem eroberten sie einige Viertel im Osten und Westen der Stadt. Als sie weiter ins Zentrum vordrangen, stiessen sie allerdings auf erbitterten Widerstand. Am Donnerstag hatten die SDF-Kämpfer dem IS den letzten Fluchtweg aus der Stadt abgeschnitten.

Neben dem fast komplett eroberten Mossul im Irak gilt Al-Rakka am Fluss Euphrat als wichtigste Stadt in den Händen des IS. Der Ort wird seit 2014 von den Extremisten beherrscht.

Im November hatte die von den USA geführte Operation zur Befreiung der Stadt aus den Händen der Terrormiliz begonnen. Das Bündnis wird von den kurdischen Volksschutzeinheiten YPG geführt, ihm gehören aber auch arabische Kämpfer an.

Die Terrormiliz steht drei Jahre nach der Verkündung ihres sogenannten Kalifats in Syrien und dem Irak militärisch mit dem Rücken zur Wand. In der einstigen Hochburg Mossul wird nur noch ein kleiner Teil von den Dschihadisten kontrolliert.

Zudem hat sich die Terrormiliz komplett aus der syrischen Provinz Aleppo zurückgezogen. Der IS habe sich zuletzt aus 17 Städten und Dörfern zurückgezogen und sei nun nirgendwo mehr in Aleppo präsent, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Die Angaben wurden aus einer syrischen Militärquelle bestätigt.

(SDA)