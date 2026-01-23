Die NZZ will den Anteil an APG von 25 Prozent auf 45 Prozent aufstocken und sich so zusätzliche Einnahmen erschliessen. Die Gruppe hat sich mit den weiteren Grossaktionären JCDecaux und Pargesa auf den Erwerb der weiteren 20 Prozent geeinigt. Sie wird laut den Plänen den Preis von 220 Franken je Aktie bezahlen, den sie 2024 für den Aufbau ihrer heutigen 25-Prozent-Beteiligung an die beiden Aktionäre bezahlt hatte. Der Kaufpreis beträgt somit insgesamt 132 Millionen Franken.