In seiner neuen Funktion werde er nebst der IT auch die technologische Verantwortung für die Weiterentwicklung der E-Commerce- und programmatischen Plattformen sowie der mobilen Lösungen (Aymo) übernehmen, teilte APG am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Diese Verantwortlichkeiten waren bisher im Bereich "Marketing & Innovation" bei Beat Holenstein angesiedelt.