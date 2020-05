Appell zeigt Wirkung - Grenzzaun in Kreuzlingen verschwindet

Ab Samstag wird das Grenzregime zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich gelockert. Wer in einer grenzüberschreitenden Beziehung lebt, wer Verwandte besuchen will und wer im anderen Land eine Zweitwohnung hat, kann die Grenzen zwischen den Ländern passieren.

Der Beschluss gilt auch für Besitzer von Schrebergärten sowie von Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstflächen. Ebenso dürfen Personen einreisen, die Tiere versorgen müssen. Diese Lockerung an den Landesgrenzen tritt um Mitternacht in Kraft.

In Kreuzlingen wird um 19 Uhr mit dem Rückbau begonnen, wie die Thurgauer Staatskanzlei mitteilt. Das hätten Vertreter der deutschen und der schweizerischen Behörden am Freitagnachmittag an einer Telefonkonferenz entschieden.

Deutschland hatte die Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen am 16. März geschlossen und auf dem Parkareal am Bodensee einen Zaun hochgezogen. Dort trafen sich in der Folge viele Menschen. Am 3. April installierten die Schweizer Behörden auf dem 350 Meter langen Grenzabschnitt einen zweiten Zaun im Abstand von zwei Metern.

Es hätten sich zu viele Personen an der Grenze versammelt, der Gesundheitsschutz sei ungenügend, begründete der Regionale Führungsstab Kreuzlingen den doppelten Zaun. Stabschef Simon Hofmann sprach von "herzzerreissenden Szenen": Liebespaare, getrennte Familien, Freunde und Kollegen trafen sich am Zaun. Es wurde geküsst, Händchen gehalten und Kaffee getrunken.

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger und sein Konstanzer Amtskollege Oberbürgermeister Uli Burchardt forderten am vergangenen Montag die schnellstmögliche Öffnung der Grenze. Angesichts der schrittweisen Lockerung der Pandemie-Massnahmen sei es "an der Zeit, der Bevölkerung eine Perspektive aufzuzeigen", erklärtem die beiden Stadtoberhäupter in einem gemeinsamen Appell an die Bundesregierungen in Bern und Berlin.

(SDA)