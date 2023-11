Der Kursverfall der Apple-Aktie hat das Firmenkonglomerat des Starinvestors Warren Buffett tief in die roten Zahlen getrieben. Der Nettoverlust im dritten Quartal fiel mit 12,77 Milliarden Dollar viermal so hoch aus wie ein Jahr zuvor, wie der Berkshire-Hathaway-Konzern am Samstag mitteilte. Dass der Apple-Kurs um zwölf Prozent nachgab und andere von Berkshire Hathaway gehaltene Aktienpakete ebenfalls an Wert verloren, bescherte der Firmengruppe Buchverluste von 23,5 Milliarden Dollar. Aufgrund derartiger Bewertungseffekte schwankt das Nettoergebnis der Firmengruppe des 93-jährigen Investors oft stark.