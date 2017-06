Ariane-5-Rakete bringt zwei Telekommunikationssatelliten ins All

Die Rakete startete am Mittwochabend (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ins All, wie bei einer Live-Übertragung auf der Website von Arianespace zu sehen war. Die Mission sei binnen 14 Jahren der "80. Erfolg der Ariane 5 in Serie", erklärte der Chef von Arianespace, Stéphane Israël.

Die Ariane-Rakete brachte einen Telekommunikationssatelliten für das britische Unternehmen Inmarsat und das griechische Unternehmen Hellas-Sat ins All. Dieser deckt Europa, den Nahen Osten und das südliche Afrika ab und bietet ausserdem ein Wifi-Netz bei Flugreisen an. Ausserdem wurde ein indischer Telekommunikationssatellit auf seine Umlaufbahn gesetzt.

(SDA)