Die Beteiligungsgesellschaft Arundel hat den Verkauf ihres bisherigen Standorts ihrer britischen Tochtergesellschaft Arundel Group Limited (AGL) in London abgeschlossen. Die AGL habe nun neue Räume in der Hauptstadt angemietet: Man finde den neuen Firmenstandort im Devonshire House am One Mayfair Place, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

05.10.2023 21:39