Dazu sollen laut einem Communiqué vom Dienstag Erlöse für auktioniertes Mobiliar und Kunstwerke kommen. Der Käufer habe eine Kaution in Höhe von 710'000 Pfund bezahlt, wobei der Kauf innert 60 Tagen vollendet sein solle. In dem Bürogebäude am St. James's Square soll künftig eine Botschaft einziehen.