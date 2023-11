Die Aktien von Aryzta sind am Montag mit klaren Abgaben in die Börsenwoche gestartet. Der Backwaren-Hersteller ist zwar in den Monaten August bis Oktober weiter gewachsen, allerdings haben Analysten ein deutlicheres Wachstum erwartet. Zudem würden wohl Gewinne ins Trockene gebracht, heisst es im Handel.

27.11.2023 10:01