«Fast alle Produktionslinien kamen zum Stillstand», teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einem Communiqué mit. Auch die Zeitung «Finanz und Wirtschaft» hatte über den Arbeitskampf berichtet. Betroffen waren die Werke in Eisleben im Bundesland Sachsen-Anhalt und in Nordhausen im Bundesland Thüringen.