Die FMH prüfe das rechtlich korrekte Vorgehen und werde in den nächsten Wochen so rasch wie möglich über das weitere Vorgehen informieren, heisst es weiter von der FMH. Tardoc soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten und das als veraltet eingestufte Tarifmodell Tarmed ablösen. Das neue System führt unter anderem ambulante Pauschalen ein.