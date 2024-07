Dabei kommt die Software-Lösung Digistat von Ascom zum Einsatz, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im Rahmen der Partnerschaft sei Ascom mit wichtigen Digistat-Projekten für das Patientendatenmanagement beauftragt worden. Für die Jahre 2024 und 2025 seien noch weitere Projekte in Planung. Finanzielle Details zum Auftrag werden in der Mitteilung nicht genannt.