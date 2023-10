Alle Asmallworld-Aktionäre können laut Mitteilung bis zum 23. Oktober ihre Bezugsrechte ausüben. Die eigentliche Kapitalerhöhung werde am oder um den 27. Oktober durchgeführt, und der erste Handelstag der neuen Aktien wird nach Zulassung zum Handel an der Schweizer Börse SIX am oder um den 30. Oktober stattfinden.