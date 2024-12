Die aktualisierten Exportvorschriften enthielten Ergänzungen, einschliesslich Messtechnik und Software, hiess es von dem im EuroStoxx 50 notierten Unternehmen. Darüber hinaus würden weitere Produktionsstandorte, hauptsächlich in China, in die US-Liste der Beschränkungen aufgenommen. Sollten die niederländischen Behörden eine ähnliche Sicherheitsbewertung vornehmen wie die der USA, könnten auch die Ausfuhren von DUV-Immersions-Lithographiesystemen an diese Standorte betroffen sein./mis/edh