Trotz noch strengerer US-Exportregeln für Chiptechnologie nach China hat der Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML sein breit gefasstes Umsatzziel für 2025 bestätigt. Im kommenden Jahr dürften Erlöse von 30 bis 35 Milliarden Euro erzielt werden, rund ein Fünftel davon in China, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Für 2024 ergäben sich zudem keine grösseren direkten Geschäftsauswirkungen. Die im EuroStoxx 50 notierten ASML-Papiere reagierten am Abend auf der Handelsplattform Tradegate kaum auf die Nachrichten.