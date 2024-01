An der Börse zeigten sich die Anleger über das starke Jahresende 2023 bei Europas wertvollstem Technologiekonzern erfreut. Die Aktie kletterte in der Frühe als einer der Favoriten im europäischen Leitindex um bis zu siebeneinhalb Prozent auf 760 Euro. Damit näherte sich das Papier dem Rekordhoch bei 777,50 von November 2021 weiter an. Der Kurs hatte sich in den vergangenen Monaten im Einklang mit dem Gesamtmarkt bereits merklich von der Oktober-Delle erholt.