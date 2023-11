Der Pharmakonzern Astrazeneca hat in Studien mit Lungenkrebs-Patienten einen Rückschlag bei einem seiner Kassenschlager erlitten. Eine Kombination aus dem Krebsmedikament Imfinzi mit einer Radiochemotherapie habe in den Tests keine statistisch signifikant verbesserten Werte für das sogenannte progressionsfreie Überleben im Vergleich zur alleinigen Radiochemotherapie ergeben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Tests wurden bei Patienten mit inoperablem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs durchgeführt.

14.11.2023 08:46