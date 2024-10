An der kommenden ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. November 2024 schlage der Asut-Vorstand seinen Mitgliedern Bellaiche zur Wahl in den Vorstand vor, teilte der Telekomverband am Donnerstag in einem Communiqué mit. «Der Vorstand ist überzeugt, mit ihr die ideale Nachfolge für das Präsidium gefunden zu haben.»