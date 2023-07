Der US-Telekomriese AT&T hat im zweiten Quartal wieder in die Spur gefunden und dabei besser abgeschnitten als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 0,63 US-Dollar nach 0,65 US-Dollar im Vorjahr, wie der Wettbewerber der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile US am Mittwoch in Dallas mitteilte. Die Kennziffer fiel damit genauso wie der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) besser aus als von Analysten gedacht. Letzterer fiel mit 4,2 Milliarden Dollar eine Milliarde höher aus als ein Jahr zuvor.

26.07.2023 13:39