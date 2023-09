Seit einigen Monaten wird in der Autobranche verstärkt das Drängen chinesischer E-Autohersteller auf den europäischen Markt diskutiert. Die Befürchtung ist, dass deutsche und europäische Hersteller mit billig in China produzierten und exportierten Fahrzeugen von BYD , Nio und Xpeng nicht mithalten können. Deutsche Autobauer produzieren seit Jahrzehnten in China Verbrenner und bauen dort mittlerweile auch verstärkt Elektroautos./men/jcf/nas