Drei Viertel der KMU aus der Tech-Branche schätzten das Geschäftsklima in einer im Oktober durchgeführten Umfrage als ungünstig ein, wie der Dachverband Swissmechanic am Donnerstag mitteilte. Der gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics erstellte Index sei somit erstmals seit drei Jahren zweimal in Folge abgerutscht.