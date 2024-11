PRO MEMORIA: Der Kontaktlinsenhersteller beginnt in den kommenden Monaten in den USA mit dem Rollout seiner neuen «Precision 7»-Kontaktlinsen. Diese sind für einen einwöchigen Austauschzyklus konzipiert und können bis zu 16 Stunden am Tag komfortabel getragen werden. Während Ein-Tages-Kontaktlinsen von den meisten Augenärzten als beste Lösung angesehen werden, greifen viele Patienten aus Kostengründen immer noch zu Mehr-Tages-Kontaktlinsen. Die Wochenlinse «Precision 7» schliesse daher eine Lücke in den Kundenbedürfnissen, teilte Alcon mit.