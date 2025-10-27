Was ist sonst noch zu beachten?

Analysten wollen wissen, wie das Spar- und Effizienzprogramm «Aspire» vorankommt. Mit diesem will Amrize bis 2028 Synergien im Umfang von über 250 Millionen Dollar realisieren und die operative Gewinnmarge pro Jahr um rund 50 Basispunkte verbessern. Erste positive Auswirkungen dürfte das Programm bereits im laufenden Jahr haben, die vollen Einsparungen sollen dann ab 2026 wirksam werden. Entsprechend rechnet Glynis Johnson von Jefferies noch nicht mit «bedeutenden» Einsparungen im laufenden Jahr.