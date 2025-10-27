Die Zahlen präsentiert Amrize am Dienstag, 28. Oktober, das Ergebnis zum dritten Quartal 2025. Zum AWP-Konsens haben insgesamt vier Analysten beigetragen.
Q3 2025 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2024 Umsatz 3'051 3'446 - Building Materials 2'563 2'551 - Building Envelope 941 895 Adj. EBITDA 1'062 1'104 - Building Materials 875 943 - Building Envelope 221 199 Adj. EBITDA-Marge (in Prozent) 30,2 32,0
Wie ist das dritte Quartal verlaufen
Insgesamt sind sich die Analysten in ihren Einschätzungen einig, dass sich die Volumina auch im dritten Jahresviertel wegen der hohen Zinsen und damit verbunden einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft im Wohnungs- und kommerziellen Bau verhalten entwickelt haben. Auch die Handelskonflikte der USA bremsen den heimischen Baumarkt.
Immerhin könnten Preiserhöhungen den Umsatz gestützt haben. Und im Vergleich zum schwachen zweiten Quartal könnte der Trend leicht nach oben zeigen.
Was ist sonst noch zu beachten?
Analysten wollen wissen, wie das Spar- und Effizienzprogramm «Aspire» vorankommt. Mit diesem will Amrize bis 2028 Synergien im Umfang von über 250 Millionen Dollar realisieren und die operative Gewinnmarge pro Jahr um rund 50 Basispunkte verbessern. Erste positive Auswirkungen dürfte das Programm bereits im laufenden Jahr haben, die vollen Einsparungen sollen dann ab 2026 wirksam werden. Entsprechend rechnet Glynis Johnson von Jefferies noch nicht mit «bedeutenden» Einsparungen im laufenden Jahr.
Welche Ziele strebt Amrize an?
Für das Gesamtjahr 2025 stellte das Management zuletzt einen Umsatz im Bereich von 11,4 bis 11,8 Milliarden Dollar in Aussicht, ein adjustiertes EBITDA von 2,9 und 3,1 Milliarden sowie per Ende Jahr eine Nettoverschuldungsrate von unter 1,5x.
Nach Berechnungen der ZKB impliziert dies für die zweite Jahreshälfte eine Umsatzentwicklung von -3,1 Prozent bis +3,2 Prozent. Die Spannweite für den Betriebsgewinn ist mit minus 8,2 Prozent bis plus 2,4 Prozent noch grösser.
Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt?
Seit der Abspaltung von Holcim am 23. Juni haben die Amrize-Aktien keine grossen Stricke zerrissen. Waren sie im Sommer zu einem ersten Kurs von 46 Franken ins Börsenabenteuer gestartet, büssten sie zuletzt bis auf rund 39 Franken ein.
Website: www.amrize.com
ab/ra/jl
(AWP)