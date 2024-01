PRO MEMORIA: Dass derzeit die Baukonjunktur in Deutschland leide, sei kein Geheimnis, sagte CEO Buhl Anfang Dezember in einem Interview mit AWP. So seien zuletzt etwa auch die Baugenehmigungen massiv gesunken, was Geberit im Neubau in Deutschland im kommenden Jahr spüren werde. Der Wohnungsneubau mache aber nur etwa 25 Prozent des Geschäfts aus.