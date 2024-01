2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2022A Umsatz 6912 7117 - Riechstoffe 3294 3256 - Aromen 3626 3861 Org. Wachstum (in Prozent) 3,6 5,3 EBITDA 1483 1476 - Marge (in Prozent) 21,5 20,7 Reingewinn 867 856 (in Fr.) Dividende je Aktie 68,97 67,00

FOKUS: Givaudan hat den Prognosen zufolge 2023 klar weniger umgesetzt als im Jahr davor. Gemäss AWP-Konsens rechnen Analysten mit einem Rückgang von 2,9 Prozent. Nicht zuletzt dürfte der starke Schweizer Franken die Umsätze gedrückt haben. Aber auch bei den Verkaufsvolumen wird eine Rückgang erwartet.