2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2022A Betriebsertrag 3713 3853 Adj. Konzerngewinn 840 1050 IFRS Konzerngewinn 802 950 (in BP) Bruttomarge 85,2 87,0 (in Prozent) Cost/Income-Ratio 70,6 65,9 (in Mrd Fr.) Net New Money (NNM) 13,0 8,7 (in Mrd Fr.) per 31.12.2023 per 30.10.2023 Kundenvermögen (AuM) 442 435 (in Fr.) 2023E 2022A Dividende je Aktie 2,60 2,60

FOKUS: Julius Bär soll an der Jahresberichterstattung Klarheit darüber schaffen, welche Verluste der Bank aus den hohen Krediten an die mittlerweile insolvente Signa-Gruppe entstanden sind. (siehe auch PRO MEMORIA). Allgemein wird erwartet, dass die Julius Bär weitere Kreditrückstellungen vornehmen muss. Schätzungen reichen dabei von 150 Millionen in den Jahren 2023 und 2024 bis zu einer Rückstellung von 400 Millionen Franken für 2023. Einige Analysten würden eine vollumfängliche Abschreibung der Kredite auf einen Schlag als «Schlussstrich» unter die Affäre begrüssen.