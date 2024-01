Im zweiten Quartal hatte Logitech sowohl die eigenen Prognosen als auch jene der Analysten weit übertroffen. Zwar sank der Umsatz, aber der Gewinn kletterte markant. Insgesamt fiel Umsatz in den Monaten Juli bis September um 8 Prozent auf 1,06 Milliarden US-Dollar. Dagegen stieg der operative Gewinn EBIT (GAAP) um 23 Prozent auf 156,6 Millionen. Das deutliche Plus ist Kostensenkungen zu verdanken. Unter dem Strich fuhr Logitech einen Reingewinn (GAAP) von 137,1 Millionen Dollar ein. Das ist eine Steigerung um zwei Drittel. Mit diesen Zahlen hatte das Unternehmen sein drittbestes Ergebnis in einem zweiten Quartal überhaupt erzielt. Besser waren nur die Quartale in der Pandemie gewesen.