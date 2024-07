ZIELE: Für das «Übergangsjahr» 2024 stellt Lonza eine Betriebsgewinnmarge im «hohen 20 Prozent-Bereich» in Aussicht sowie eine flache Umsatzentwicklung. In den Folgejahren dann will Lonza in Lokalwährungen um 12 bis 15 Prozent wachsen und eine Marge im Bereich von 32 bis 34 Prozent erreichen.