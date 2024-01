Der Wirkstoff Remibrutinib wiederum erwies sich in verschiedenen Studien als wirksam in der Behandlung von chronischer spontaner Urtikaria, auch als Nesselsucht oder Nesselausschlag bekannt. Remibrutinib soll in diesem Jahr bei den weltweiten Gesundheitsbehörden zur Zulassung eingereicht werden. Auch das Krebsmittel Scemblix will Novartis in diesem Jahr den Zulassungsbehörde vorlegen, nachdem es die gesteckten Behandlungsziele bei neu diagnostizierten Patienten bei einer bestimmten Art von Blutkrebs erreicht hat.