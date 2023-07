per 30.06.2023E (in Mrd USD) AWP-Konsens per 31.12.2022A AuM 139,2 135,4 H1 2022E H1 2022A Kapitalzusagen 9,0 13,1

FOKUS: Die Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft des Vermögensverwalters im ersten Halbjahr noch einmal eher harzig verlaufen ist. Der Neugeldzufluss dürfte aber von positiven Währungseffekten Rückenwind erhalten haben. Alles in allem rechnen die Analysten bei den verwalteten Vermögen (AuM) im Durchschnitt mit einem Plus von 2,7 Prozent verglichen mit Ende 2022.