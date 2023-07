Q1 2023/24E (in Mio EUR) AWP-Konsens Q1 2022/23A Gruppenumsatz* 5417 n.a. - Schmuck 3639 3015 - Uhren 1119 1002 (in %) Wachstum**: 20 n.a. * weitergeführte Aktivitäten ** in Lokalwährungen

FOKUS: Trotz Finanzkrise und geopolitischen Spannungen hat sich der Luxusgütersektor in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Und auch den Einbruch bei der Coronapandmie hat die Branche sehr gut weggesteckt. Und der Boom bei den Luxusgütern dürfte laut Experten auch in den kommenden Jahren anhalten. Nachdem die Schweizer Uhrenindustrie im Jahr 2022 in Franken gemessen (25 Mrd.) so viele Uhren wie noch nie exportiert, steuert sie auf den nächsten Rekord zu: In den ersten fünf Monaten 2023 kletterte das Exportvolumen getragen vom nach wie vor stark laufenden Luxussegment um 11 Prozent in die Höhe.