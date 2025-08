Zum Thema US-Zollpolitik hiess es zuletzt, dass lediglich die kürzlich von der US-Regierung eingeführten Zölle auf China in Höhe von insgesamt 20 Prozent für Sandoz gelten. Diese seien am 4. März 2025 in Kraft getreten. Auch die Zölle auf Arzneimittel aus Kanada, die nicht in den Geltungsbereich des Abkommens zwischen den USA und Mexiko-Kanada fallen, gelten für die Basler. Diese Auswirkungen seien in der Prognose für das Gesamtjahr bereits berücksichtigt.