H1 2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2022A Umsatz 1216 1178 (in %) Org. Umsatzwachstum 6,6 20,8 EBIT 296,2 323,9 - Marge (in %) 24,4 27,5 Core EBIT 310,6 329,1 - Marge (in %) 25,6 27,9 Reingewinn 245,7 265,3

FOKUS: Der Basler Implantate-Produzent Straumann ist als Wachstumslokomotive bekannt. Wenn er am 15. August seine Zahlen fürs erste Semester vorlegt, dann dürfte er diesem Ruf was den Umsatz anbelangt erneut gerecht geworden sein. Allerdings dürfte doch einiges an Gegenwind von der Wechselkursfront zu spüren gewesen sein, so die Meinung der Analysten.