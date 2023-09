H1 2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2022A Betriebsgewinn 891 999 Reingewinn 612 560 Per 30.06.2023 per 31.12.2022 . CSM 16'605 16'400

FOKUS: Die Swiss Life legt zum ersten Halbjahr 2023 die Geschäftszahlen erstmals vollumfänglich nach den neuen Standards IFRS 17/9 vor. Die Umstellung habe keinen Einfluss auf das zugrundeliegende Geschäft, bekräftigte die Gruppe an einer Informationsveranstaltung von Ende Juni. Allerdings ruft sie bei Analysten eine gewisse Schätzungsunsicherheit hervor.