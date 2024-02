Für das Jahr 2024 strebt die Swiss Re nach der Umstellung des Rechnungslegungsstandards von US-GAAP auf IFRS einen Reingewinn von mehr als 3,6 Milliarden Dollar an, wie das Unternehmen im Dezember an einem Investorentag mitteilte. Die Eigenkapitalrendite soll derweil in den kommenden Jahren 14 Prozent übersteigen. Einen «signifikant höheren» Gewinnbeitrag soll künftig die L&H Re mit 1,5 Milliarden Dollar leisten. In der P&C Re-Sparte soll der Schaden-Kosten-Satz unter die Marke von 87 Prozent gedrückt werden. Ausserdem stellte Swiss Re den Aktionären die Rückkehr zu einem «nachhaltigen Dividendenwachstum» in Aussicht.