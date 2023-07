Was die erhoffte Erholung in der Halbleiterindustrie angeht, sind die Signale aktuell uneinheitlich. So hat etwa der grösste Chiphersteller TSMC erst kürzlich seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich nach unten korrigiert. Auf der anderen Seite kündigte das Unternehmen weitere Investitionen in seine Fabriken an. Auch Intel hatte weitere Ausweitungen der Produktionskapazitäten in Aussicht gestellt. Stimulierend wirken sich aus die grossen Programme zur Förderung der Chipproduktion in den USA und der EU aus.