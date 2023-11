9M 2023E (in Mio USD) AWP-Konsens 9M 2022A Bruttoprämien P&C 37'487 n.a. Bruttoprämien Farmers 20'487 n.a. per 30.09.2023 SST (in Prozent) 270 n.a.

FOKUS: Zurich wird das Neunmonatsergebnis erstmals nach den neuen Rechnungslegungsregeln (IFRS 17) ausweisen. Die Analysten weisen entsprechend auf grosse Unsicherheiten in ihren Schätzungen hin. Insgesamt dürfte die Zurich aber wie bereits zum Halbjahr ein Prämienwachstum ausweisen. In der Lebensversicherung dürfte Zurich beim Barwert der Prämien aus Neugeschäft ein weiteres Volumenwachstum präsentieren können. Zudem wird die Zurich wohl auch weiterhin eine hohe SST-Quote und damit eine gute Kapitalsituation vorweisen, was die Investoren auf gute Dividendenzahlungen und allenfalls weitere Aktienrückkäufe hoffen lässt.