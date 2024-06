Mehr ausländische Gäste

Im Jahr 2023 sei die Zahl der ausländischen Gäste in der Schweiz weiter angewachsen, hielt das BFS fest. Dabei hätten sie mehr Logiernächte generiert, vor allem in Hotels höherer Preiskategorien. Das zeige sich auch in den gestiegenen Einnahmen aus Übernachtungen in Hotellerie- und Parahotelleriebetrieben sowie eigenen Ferienunterkünften.