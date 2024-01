Wahl am 5. November

Es gibt nur wenige weitere US-Staaten, in denen die Vorwahlen in der Form des Caucus stattfinden wie in Iowa, wo sich die Wähler in Turnhallen, Feuerwehrhäusern und Kirchen versammelt hatten, um ihre Stimme für die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei abzugeben. In den meisten der 50 Bundesstaaten wird in «primaries» über die Präsidentschaftsbewerber abgestimmt. Dies sind Wahlen, die den ganzen Tag über mit Stimmzetteln in Wahllokalen stattfinden.