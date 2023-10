Im vergangenen Monat wurden 55 Verkehrsjets an Kunden übergeben, teilte Airbus am Montag in Toulouse mit. Stand Ende September hat der im Dax notierte Konzern damit 488 Maschinen ausgeliefert. Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Guillaume Faury 720 Stück an. Zudem holte Airbus im September Bestellungen über 23 neue Maschinen herein und damit nur noch einen Bruchteil des Wertes im August, als 117 Flugzeuge geordert wurden.