Teuerung im Non-Food-Bereich lässt nach

Die Preisentwicklungen unterscheiden sich allerdings nach Sparte. Während vergangenes Jahr vor allem die Preise im Non-Food-Bereich, wie beispielsweise in der Sparte Wohnen, Do-it-yourself, Garten oder Autozubehör, zugelegt haben, verlangsamte sich die Teuerung in diesen Sparten im laufenden Jahr wieder. Denn die Lieferkettenprobleme, die in dieser Kategorie laut der Studienautorin der preistreibende Faktor waren, lösen sich zunehmend auf.