Austrian Airlines hebt ab 15. Juni wieder ab

In den ersten beiden Wochen des Neustarts sollen insgesamt 37 Ziele angeflogen werden, was etwa fünf Prozent des Angebotes verglichen mit dem Vorjahr entspricht. Zum Einsatz kommen vorerst hauptsächlich kleinere Maschinen wie Embraer 195 und Dash 8, wie der Konzern erklärte. In den Folgewochen sollen weitere Destinationen aufgenommen werden. Der Flugplan für Juli werde derzeit ausgearbeitet.

Die wegen der Corona-Pandemie strauchelnde Fluglinie hatte Mitte März ihren Linienflugbetrieb eingestellt und den Grossteil der 7000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Um das wirtschaftliche Überleben zu sichern, wurde in Österreich Staatshilfe in Höhe von 767 Millionen Euro beantragt. Die Verhandlungen dazu laufen noch.

(SDA)