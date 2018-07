Auto kollidiert im Puschlav frontal mit Töff: ein Toter

Der Autolenker, ein in Graubünden beschäftigter Italiener, fuhr von Le Prese südlich in Richtung Brusio. Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, geriet er bei Miralago mit dem Wagen aus noch unbekannten Gründen über die Fahrbahnmitte hinaus. Dort kollidierte das Auto frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad und danach noch leicht mit einem Auto.

Die Wucht des Zusammenstosses katapultierte den Töfffahrer über die Strasse hinaus. Der Mann wurde etwa sieben Meter auf das parallel zur Strasse verlaufende Bahngleis hinunter geschleudert. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu.

Nach dem Unfall mussten der Bahnverkehr der Rhätischen Bahn während rund einer Stunde eingestellt und die Berninastrasse vorübergehend gesperrt werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den Unfallhergang ab.

(SDA)