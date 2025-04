Der schwedische Autobauer Volvo Cars will nach dem abrupten Chefwechsel und einem schwachen Jahresstart mit einem Sparprogramm die Wende schaffen. Die vom chinesischen Autokonzern Geely kontrollierten Schweden wollen 18 Milliarden schwedische Kronen (1,64 Mrd Euro) sparen, wie sie am Dienstag in Göteborg mitteilten. Vorstandschef Hakan Samuelsson will in der Verwaltung, bei sonstigen Ausgaben und Investitionen den Rotstift ansetzen. Die Einsparungen dürften vor allem 2026 greifen. Es werde weltweit zu Entlassungen kommen. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, dazu machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. Einen finanziellen Ausblick will Volvo unter anderem wegen des hohen Preisdrucks und Zolleffekten für 2025 und 2026 nicht mehr abgeben.