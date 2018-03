Autofahrer filmt sich bei Raserfahrt in Herzogenbuchsee

Der im Kanton Bern wohnhafte Deutsche wurde am 8. Februar in Gettnau von einer Radarfalle erwischt. Die Polizei stellte darauf an seinem Wohnort sein Mobiltelefon sicher. Auf diesem hatte der Autofahrer nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine weitere Raserfahrt gefilmt.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte am 26. Juli 2017 in Langenthal bei einer Garage einen Audi RS4 zu einer Testfahrt ausgeliehen und bei Herzogenbuchsee das Tempo stark überschritten habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegenüber der Polizei habe er angegeben, dass er sich in seinem Traumauto einmal so richtig in den Sitz habe drücken lassen wollen.

(SDA)