Autofahrerin stirbt bei Unfall in Baselbieter Autobahntunnel

Nach Angaben der Baselbieter Polizei war die Lenkerin am frühen morgen auf der A18 in Richtung Basel unterwegs gewesen, als sie im Eggluetunnel aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über ihren Wagen verlor. Durch die Kollision mit der Tunnelwand wurde sie gemäss Mitteilung so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs haben die Baselbieter Polizei und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Nach dem Unfall blieb der Eggfluetunnel während mehrerer Stunden für Aufräum- und Reparaturarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

(SDA)