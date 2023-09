Das MAJ bekräftigte seine Position am Wochenende während des Festes des jurassischen Volkes in Delsberg. «Eine Frage - man wird nicht überrascht sein, es von uns zu hören - wird erst am Tag der Wiedervereinigung des Juras endgültig geregelt sein », erklärte der MAJ-Generalsekretär Pierre-André Comte am Sonntag an einer Pressekonferenz.