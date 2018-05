"Avengers: Infinity War" bleibt klar auf Platz 1

Seit seinem Kinostart am 26. April wurden für den Film von Anthony und Joe Russo fast 270'000 Karten verkauft, 178'000 in der Deutsch- und 82'000 in der Westschweiz.

Am letzten Wochenende lagen die Verfolger allerdings nicht mehr so weit zurück wie an den Wochenenden zuvor. "I Feel Pretty" erreichte in der Deutschschweiz immerhin 16'500 Eintritte, "Rampage: Big Meets Bigger" deren 12'800. In der Westschweiz setzten sich "Everybody Knows" und "Truth Or Dare" auf die Plätze 2 und 3, im Tessin schafften das die Filme "Show Dogs" und "Game Night".

(SDA)