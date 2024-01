Damit erweitere Avolta seine seit zehn Jahren bestehende Partnerschaft mit Fraport Twin Star Airport Management in Bulgarien. Die Verkaufsfläche in dem Land erhöhe sich mit dem Deal um 630 Quadratmeter auf dann 2700 Quadratmeter. Die Entwicklung der Läden erfolge in zwei Phasen und soll bis im Sommer 2025 abgeschlossen sein.