Avolta habe einen Zehnjahresvertrag gewonnen und erweitere das Portfolio um den Flughafen Manaus in Brasilien, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend. Der Airport ziehe jährlich mehr als 2,8 Millionen Passagiere an und sei damit ein wichtiger zusätzlicher Knotenpunkt für Avolta in Brasilien.